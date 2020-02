Rozpoczyna się drugi etap przebudowy torowiska na Stogach. Będą zmiany w organizacji ruchu [zdjęcia].

Przypomnijmy, że realizacja tej inwestycji podzielona została na trzy odcinki. Pierwszy z nich obejmuje ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli ”Pasanil". Natomiast ostatni odcinek obejmuje ul. Nowotną od ul. Kruczej do pętli "Stogi Plaża". W ramach inwestycji przebudowany zostanie również układ drogowy wraz z chodnikami, zjazdami i ciągami pieszo-rowerowymi. Dzięki realizacji tej inwestycji dojazd na plażę na Stogach będzie zdecydowanie przyjemniejszy i bardziej komfortowy.