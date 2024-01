Rozpoczyna się proces byłego wiceprezydenta Gdańska. Jest oskarżony o wykorzystywanie małoletniego

Rusza proces ws. Piotra K.

Rusza proces ws. byłego wiceprezydenta Gdańska, Piotra K. Rozpocznie się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ we wtorek, 30 stycznia. Na pierwszym terminie, 13 grudnia ub.r., K. nie stawił się. Sąd nie dostał również informacji o tym, że oskarżony był powiadomiony prawidłowo o terminie rozprawy.

Adwokat Piotra K. Roman Nowosielski w odpowiedzi na prośbę PAP o komentarz w sprawie zaznaczył, że proces jego klienta toczy się z wyłączeniem jawności.

- Nie jest więc możliwe przekazanie przeze mnie jakichkolwiek szczegółów w tej sprawie – napisał w mailu adwokat.

Piotr K. jest oskarżony o seksualne wykorzystanie zależności wobec małoletniego - z art. 199 par. 3 kodeksu karnego – dotyczącego przestępstwa doprowadzenia małoletniego do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, nadużywając zaufania lub udzielając mu korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.