Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze. W sobotę wieczorem koncert Cleo

Poławianie bursztynu połączone z muzyką. Gwiazdą będzie Cleo

Impreza, z której słynie gmina Stegna, co roku przyciągająca turystów, odbywa się po raz dwudziesty trzeci. Uroczyste otwarcie na plaży w Jantarze (wejście 79-79A) w piątek (7 lipca) o godz. 10, a chwilę później do eliminacji przystąpią młodsi poławiacze bursztynu – dzieci i młodzież do 16 roku życia. Konkurencja polega na wyszukiwaniu drobin kruszcu na nadmorskiej plaży. Bursztyn trzeba wydobywać z piasku, wody oraz tzw. kidziny, czyli plątaniny gałęzi i muszli. Wygrywa ten, który w określonym czasie zbierze największą ilość. Nad wszystkim czuwają sędziowie.

Piątkowa rywalizacja zakończy się najpóźniej do godz. 16. Drugiego dnia, w sobotę (8 lipca), Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu rozpoczną się o godz. 10.10, tym razem w kategorii seniorów (powyżej 16 roku życia) i VIP-ów (udział biorą zaproszeni goście, m.in. samorządowcy, politycy). O godz. 16 zostaną ogłoszone wyniki całych dwudniowych zawodów.