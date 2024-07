Rozpoczynają się studenckie poniedziałki w kinie kamerealnym „Cafe” w Gdańsku.

Popularne motto: „Nie lubię poniedziałków”, tym razem nie będzie tyczyć się studentów w Gdańsku. W każdy poniedziałek od 5 sierpnia do 8 grudnia, wszyscy studenci w kinie kamerealnym „Cafe” w Gdańsku na ul. Lektykarskiej 4, będą mogli obejrzeć serię seansów przygotowanych specjalnie dla nich w ramach akcji: „studenckie poniedziałki”, w promocyjnej cenie za bilet – 12 zł. Promocja nie dotyczy wydarzeń i seansów specjalnych. Będzie można spędzić miło czas w towarzystwie znajomych w klimatycznym miejscu oraz obejrzeć największe dzieła współczesnego kina.

5 sierpnia o godzinie 20:45, zaplanowane seans: „Love, Lies, bleeding” w reżyserii Rose Glass z 2024 roku. Brytyjski romans i thriller. W obsadzie między innymi: Kirsten Stewart, Katy M. O’Brian, Anna Baryshnikov i Ed Harris. Akcja filmu rozgrywa się w późnych latach ‘80 w Stanach Zjednoczonych. Jest to historia miłości między menadżerką siłowni a wyjątkowo ambitnej kulturystki, której największym marzeniem jest wygranie konkursu w Las Vegas. Niestety ich relacja i dalsze losy zostały wplecione w krwawą intrygę. Będą musiały się zmierzyć ze światem przestępczym, aby móc walczyć o swoje uczucie. Film Rose Glass: „Love, lies, bleeding”, otrzymał już nominację na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty o Grand Prix festiwalu.

W miesiącu sierpniu zaplanowano już dwa seanse: „Love Lies bleeding” i „Dobry nauczyciel”. Filmy prezentowane w ramach studenckich poniedziałków są organizowane na bieżąco, aby wiedzieć co przewiduje program „studenckich poniedziałków”, należy regularnie odwiedzać stronę główną kina kamerealnego „Cafe” pod linkiem:

12 sierpnia o godzinie 21:00, zaplanowano seans: „Dobry nauczyciel” francuski dramat w reżyserii Teddiego Lussi-Modestei z 2024 roku. W obsadzie między innymi: François Civil, Shaïn Boumedine, Bakary Kebe, Toscane Duquesne czy Luna Ho Poumey. Młody nauczyciel o imieniu julien, zostaje oskarżony o molestowanie nieletniej uczennicy. Jego niestabilna sytuacja wrze i pogarsza się z chwili na chwilę i wymyka całkowicie spod kontroli. Zarzutami zaczyna żyć już cała szkoła, w której Julien pracuje, w której zaczyna panować chaos. Młody nauczyciel musi walczyć o to, aby oczyścić z niesłusznych oskarżeń swoje dobre imię. Film porusza bardzo ważny temat, którym są niesłuszne oskarżenia o molestowanie w środowisku nauczycielskim, które niejednokrotnie mogą zniszczyć komuś karierę i życie. Sam reżyser – Teddy Lussi-Modestei, przeżył podobną sytuację, będąc nauczycielem we Francji, w miasteczku Aubervilliers. Historia jest prawdziwa i oparta na faktach. Film „Dobry nauczyciel”, zdobył Oskara w 2024 roku za Najlepszy Film Międzynarodowy oraz dwie zdobyte nominacje na festiwalu w Berlinae oraz nominacje do nagrody Satelity, za Najlepszy Film Zagraniczny.