Rozpoczynają się testy rowerów Mevo 2.0! Kiedy będą dostępne dla mieszkańców?

Rozpoczynają się testy rowerów Mevo 2.0 na Pomorzu

Przypomnijmy, po nieudanym starcie projektu rowerów Mevo 1.0, teraz czas na kolejną odsłonę miejskich pojazdów. Wyłoniony w przetargu operator, hiszpańska firma City Bike Global od roku przygotowuje się do jego uruchomienia w oparciu o 717 stacji postoju, 51 punktów ładowania baterii (po minimum jednym w każdej z gmin) oraz 17 punktów serwisowych.

Wcześniej pisaliśmy też: MEVO 2.0 już za rogiem. Pierwsze rowery nowego systemu trafiły do Gdańska. Kiedy zostaną dostarczone pojazdy z napędem elektrycznym?

Obecnie przyszedł czas na pierwsze testy rowerów. Od wtorku 11 kwietnia sprawdzana jest nowo wybudowana bądź wyremontowana infrastruktura rowerowa. Rozpoczęło się wstępne testowanie wszystkich elementów systemu (aplikacja, system IT, system GPS, call center) w oparciu o 100 rowerów: 25 tradycyjnych i 75 z napędem elektrycznym. Rowery z napędem przy w pełni naładowanej baterii powinny przejechać co najmniej 100 km. Testy przeprowadzane są przez pracowników Metropolii i gmin uczestniczących w projekcie oraz specjalistów wynajętych do sprawdzenia elementów systemu.