Rozróba na trybunach podczas meczu Lechia - Akademija Pandev! Spotkanie przerwane, piłkarze zeszli do szatni Tomasz Galiński

Karolina Misztal

Nie tak wyobrażali sobie kibice w Gdańsku powrót Lechii do Europy. W 7. minucie meczu Lechia Gdańsk - Akademija Pandev sędzia zaprosił zawodników obu drużyn do szatni. Wszystko to z powodu olbrzymiej bójki na trybunach.