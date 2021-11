Rozstępy na piersiach, udach, brzuchu – nie tylko w ciąży. Jak pozbyć się blizn na skórze? Sprawdzone sposoby na rozstępy

Czym są rozstępy?

Rozstępy to rodzaj blizny, która pojawia się wskutek upośledzenia pracy fibroblastów, czyli komórek odpowiadających za produkcję kolagenu i elastyny. Są to białka, które budują strukturę skóry, stanowiąc jej rusztowanie. Gdy ich brakuje, dochodzi do uszkodzeń na poziomie skóry właściwej.