Rozstrzygnięto spór dotyczący gdańskiej spalarni. Pozwolenie na budowę utrzymane w mocy. Inwestycja będzie gotowa w 2023

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej (resztkowej) z odpadów umożliwi nowa spalarnia odpadów. Paliwem będą wyłącznie te odpady, które stanowią pozostałości po procesie sortowania i nie nadają się do recyklingu, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować. Takie odpady to m.in. siatki foliowe, styropian czy zużyte pieluchy jednorazowe.

Cementowanie wykorzystują około 1 mln ton, a 800 tys. ton spalane jest w spalarniach. Wkrótce kolejnych 400 tys. ton wykorzystają spalarnie, które aktualnie są budowie. Do utylizacji pozostanie już tylko ponad 1,5 mln ton, co jest niewątpliwym wyzwaniem dla samorządów, szczególnie w obliczu zaostrzających się przepisów unijnych, które dotyczą zmniejszenia składowania odpadów komunalnych oraz zmaksymalizowania poziomu recyklingu.

- Straciliśmy przez to odwołanie pół roku, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby nadrobić stracony czas - mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii.

- Robimy wszystko, aby w 2023 roku instalacja była oddana do użytkowania - zaznacza. - Niezmiernie ważne jest, że Towarzystwo na rzecz Ziemi, które od lat blokuje tego typu inwestycje w całej Polsce, nie zdołało zablokować gdańskiej inwestycji. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie i bezpiecznym dla otoczenia zakładem energetycznym. Będzie przetwarzał jedynie odpady komunalne nienadające się do recyklingu, a wpływ tej instalacji na środowisko będzie znikomy.

Sławomir Kiszkurno podkreśla również, że zdaniem oświęcimskiego stowarzyszenia spalarnie są niezgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, a ponadto utrudnią gminom osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu.

- To jest oczywista nieprawda - tłumaczy prezes zarządu Portu Czystej Energii. - Mimo najlepszej selektywnej zbiórki u źródła przez mieszkańców i późniejszej segregacji odpadów w instalacjach komunalnych, nadal duża ich część nie nadaje się do recyklingu. Od kilku lat, zgodnie z obowiązującym prawem, odpadów tych nie można składować i są one wywożone do innych instalacji termicznych (w tym cementowni) na terenie Polski i poza nią. Gdańska instalacja ograniczy w tym zakresie "turystykę odpadową" i ustabilizuje wysokość opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wg aktywistów Towarzystwa na rzecz Ziemi tego typu odpady lepiej składować, niż poprzez termiczne przekształcanie wykorzystywać powstającą z nich energię elektryczną i ciepło. Dla mnie jako inż. ochrony środowiska, również osoby zaangażowanej w działalność społeczną w tej dziedzinie, to irracjonalne myślenie, z pewnością nie mające nic wspólnego z gospodarką cyrkularną.

Wartość tej inwestycji wynosi obecnie 542 mln zł netto.