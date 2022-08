Rozwijaj pasje od dzieciństwa. Prezenty dla dziecka na rozpoczęcie roku szkolnego Maja Czech

Wrzesień zbliża się wielkimi krokami. Już w tym tygodniu dzieci i młodzież w całej Polsce pomaszerują dziarsko do szkół i usłyszą pierwszy dzwonek inaugurujący nowy rok szkolny. Aby zmotywować dzieci do aktywnej nauki, warto sprawić im mały prezent na rozpoczęcie kolejnego roku pełnego wyzwań. Sprawdźcie, co warto kupić!