Rubinowy jubileusz święceń kapłańskich abpa Tadeusza Wojdy. „Aby głoszona była Ewangelia”

- Czterdziesta rocznica to rubinowy jubileusz, rubin to jeden z najwyżej cenionych kamieni szlachetnych – mówił w homilii bp Wiesław Szlachetka. - Jest symbolem świetności, a także godności królewskiej a zatem symbolika tego szlachetnego kamienia trafnie uwydatnia dzieła, których arcybiskup dokonał dzięki wierze w Jezusa, przy asystencji Ducha Świętego i na mocy święceń kapłańskich. [...] Bogu niech będą dzięki za te czterdzieści lat służby kapłańskiej i za wszystkie jej dzieła, których nie sposób w krótkim czasie wyliczyć, a zwłaszcza nie sposób wyliczyć dobra, jakie zrodziły w życiu wielu ludzi, w trosce o ich zbawienie. Z całego serca życzymy, by radość tych dzieł dawała poczucie głębokiego sensu życia i siłę do podejmowania dalszych wyzwań, aby była głoszona ewangelia - zakończył bp Szlachetka, cytując zawołanie biskupie jubilata.