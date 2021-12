Ruch w okolicy Bramy Wyżynnej znowu inaczej. Czy to już finisz utrudnień w związku z budową przejścia dla pieszych przez Wały Jagiellońskie?

- Skala projektu nie jest może duża, ale jest on realizowany w newralgicznym punkcie miasta zarówno, jeżeli chodzi o ruch samochodów, jak i przede wszystkim komunikację publiczną — powiedział podczas konferencji Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji. - Projekt trudny głównie z uwagi na to, że tak jak przy budowie węzła Biskupia Górka, odbywa się w obszarze zabytkowym. W październiku natrafiliśmy na relikty. Musieliśmy wykonać dużo trudnej pracy, wspólnie ze służbami konserwatora wojewódzkiego, zmienić technologię wykonania robót no i też zmienić dokumentację. Obecnie wchodzimy w kluczowy moment tego projektu, proszę pamiętać, że to nie tylko samo przejście, ale również przebudowa przystanków tramwajowych, zatok, modernizacja nawierzchniach od Huciska w kierunku Armii Krajowej. Na tym etapie koniecznie jest zamknięcie ulicy Wały Jagiellońskie w stronę Armii Krajowej i wprowadzenie zamiennego rozwiązania komunikacyjnego — przekonuje.