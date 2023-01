Rugby Europe Championship. Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie w Gdańsku. Trener Christian Hitt powołał 31-osobową kadrę

Polska przed debiutem w rozgrywkach Rugby Europe Championship 2023

Od niedzieli, 29 stycznia do niedzieli, 19 lutego 2023 reprezentanci Polski w rugby będą wspólnie trenować i rozgrywać mecze w ramach drugich co do sportowej klasy rozgrywek w Europie. To okres wyjątkowy, bo nigdy wcześniej zgrupowanie biało-czerwonych nie było takie długie. Wśród powołanych sportowców nie brakuje takich, którzy muszą przeorganizować swoje inne zobowiązania zawodowe lub prywatne.

- To dla każdego z nas zupełnie nowe środowisko. Dla zawodników i sztabu szkoleniowego. Staramy się zrobić wszystko, żeby w Championship zagrać jak najlepiej, ale cel jest długofalowy. Przed nami dwa lata rywalizacji, a gdy przyjdzie do wskazania spadkowicza, chcemy pozostać w gronie najlepszych drużyn. Nie jest to łatwe ze względu na dostępność zawodników, obowiązki zawodowe i format turnieju, ale trzeba podkreślić, że każdy z powołanych robi wszystko, co w jego mocy, by godnie reprezentować swój kraj i dać drużynie narodowej jak najwięcej od siebie – mówi Walijczyk Christian Hitt, selekcjoner reprezentacji Polski.