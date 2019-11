Rugby Europe Trophy. Zwycięstwo reprezentacji Polski ze Szwajcarią

W sobotę na boisku rywala lepiej zaczęli Szwajcarzy, którzy pierwsi objęli prowadzenie 3:0. Polacy gonili wynik przez cały mecz. Tym razem nasi rugbiści nie popełnili tylu błędów ile w meczu z Niemcami, co nie znaczy, że ich nie było. Na szczęście dla naszych robili je także gospodarze, a Polacy potrafili je wykorzystać. Dobrym egzekutorem i łącznikiem ataku okazał się Jędrzej Nowicki, który spudłował tylko dwa razy. Nasi rugbiści przy stanie 13:12 dla Szwajcarii źle podali piłkę, którą przejęli gospodarze i popędzili z kontrą zakończoną punktami. Odskoczyli na 20:12 i wydawało się, że Polakom bardzo trudno będzie odwrócić losy meczu. A jednak skuteczna taktyka i dobra gra młyna w drugiej części meczu dała efekty. Po jednej z ofensywnych akcji piłkę na polu punktowym rywali położył Krystian Pogorzelski. Wtedy był remis 20:20, ale Polacy na prowadzenie musieli popracować aż do 70. minuty meczu, kiedy to karnego na punkty zamienił Nowicki.