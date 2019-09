Rugby. Gruziński olbrzym buduje moc młyna Lechii Gdańsk

Po trzech meczach największym wzmocnieniem Lechii wydaje się być gruziński olbrzym Ika Ciwciwadze grający do tej pory w gruzińskiej ekstraklasie w barwach Dinama Tbilisi. - Ika to facet, który przy 190 cm i wadze ok. 140 kg i jest zaporą nie do przejścia w grze przy młynie - rekomenduje Gruzina skaut Lechii. Jego rodak Aleko Gigaszwili to bardzo mocny fizycznie filar młyna, świetnie pracujący w defensywie. Dima Prodeus i Sasza Makar to zawodnicy z młodzieżowej kadry Ukrainy, którzy mają olbrzymi ofensywny potencjał. Są także bardzo dobrze wyszkoleni technicznie. Lechia zaczyna korzystać z jakości ich gry, ale proces adaptacji w mieście i klubie musi jeszcze trochę potrwać. - Drobnym problemem, szczególnie dotyczącym zawodników z Gruzji jest bariera językowa - dodaje Szymon Kulesza.

- Ale w miarę ich pobytu w Polsce wygląda to coraz lepiej, więcej rozumieją i są coraz bardziej kontaktowi.

CZYTAJ TAKŻE: Top 50 najbardziej znanych sportowców, którzy wywodzą się z Pomorza, a usłyszał o nich świat

W grze biało-zielonych widać postęp w stosunku do ubiegłego sezonu. - Jeśli dodamy do naszych wzmocnien zagranicznych powroty Rafała Janeczki, Miłosza Bracika i Michała Krużyckiego to mamy prawo myśleć o zdobyciu medalu i powrocie na dłużej do ligowej czołówki - mówi Kulesza. Duże znaczenie w grze Lechii powinien mieć też - zdaniem klubowego skauta - bardzo ciężko przepracowany okres przygotowawczy do sezonu 2019/2020.

Teraz w rozgrywkach ligowych nastąpi krótka przerwa. Ekstraliga wznowi je 28/29 września. Lechia zagra wtedy w Gdańsku z Budowlanymi Lublin. Wzmocnienia RC Lechia Gdańsk i coraz bardziej profesjonalne przygotowania do sezonu nie byłyby możliwe gdyby nie sponsorzy i partnerzy klubu, do których należą: Miasto Gdańsk, Gdańskie Autobusy i Tramwaje, GIWK, firmy kateringowe: Brokuł, Duży Głód, Wyroby z Dziczyzny -Wojciech Kosiorek, KFC, Go Hugo, MT Construction, Kan-Scaff ,Hurtownia Vera, Demps Market, Seeger Dach i firma budowlana Alpin.

15 tysięcy kibiców oglądało trening walijskich rugbystów