Rugby. Orkan nadciąga nad Sopot, a gdańskie Lwy chcą poskromić Smoki z Krakowa

- Na pewno młodsi zawodnicy bardziej przeżywają, fakt, że mecz będzie pokazywany w telewizji - mówi Igor Olszewski, zawodnik formacji młyna Lechii. Jasne, że to jest moment, by się pokazać szerszej widowni, ale koncentracja musi być maksymalna bez względu na to, kto będzie przykładał punkty - dodaje rugbista biało-zielonych.

Drugie danie sobotniego dnia z rugby to mecz w Sopocie. Ogniwo na stadionie im. Edwarda Hodury zmierzy się z Orkanem Sochaczew. Szykuje się twardy i dobry pojedynek, przed którym sopocianie szczególnie mocno zwracali uwagę na przygotowanie formacji młyna. To ona jest atutem drużyny z Sochaczewa, którą niedawno wzmocniło dwóch bardzo silnych rugbistów z Tonga. Dla kibiców to będzie dodatkowa atrakcja, by zobaczyć na żywo zawodników z kraju gdzie kultura gry w rugby jest na wyższym poziomie niż w Polsce. - Chłopaki wiedzą jaki jest ciężar tego meczu, ale wierzę, że damy radę powstrzymać Orkana - mówi „Dziennikowi Bałtyckiemu” trener Ogniwa Karol Czyż.