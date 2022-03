RunGdn Orunia 2022. Patryk Sowiński z Malborka najszybszy na 5 km trasie w Parku Oruńskim. Na mecie 202 biegaczy ZDJĘCIA

RunGdn Orunia 2022 wyniki

Średnia prędkość 18,39 km/h zagwarantowała Patrykowi Sowińskiemu z Malborka zwycięstwo w inauguracyjnej imprezie #RunGdn. W Parku Oruńskim reprezentant "Biegający Tczew" trasę 5 km pokonał w 16 minut i 19 sekund. Drugi na mecie Rafał Stasiukiewicz z Ełku stracił do niego dwie sekundy. Gdańszczanin Wojciech Pijanowski zajął z kolei trzecie miejsce, tracąc do drugiego biegacza... pół sekundy.

Metę w sobotę, 5 marca minęło łącznie 202 biegaczy. Wśród kobiet najlepsza okazała się Iwona Estrop (20.44). Sekundę straciła do niej Marta Szumacher. Czas trzeciej biegaczki na finiszu - 21.16 - należał do Martyny Stańczyk. Wszystkie panie to gdańszczanki.

Zawody #RunGdn Orunia rozpoczęły cykl składający się w 2022 roku z czterech lokalizacji. Kolejne 14 maja na torze motocrossowym w Borkowie. Następne 24 września w Sobieszewie, a na zakończenie 22 października na Górze Gradowej.