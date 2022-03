Runmageddon dla Ukrainy. Wpływy z pakietów zakupionych 2 marca 2022 roku organizator przekaże na rzecz Ukrainy

- Od pierwszych dni tej bestialskiej, rosyjskiej inwazji każdy z nas, tak jak wielu Polaków działa, by pomóc naszym sąsiadom: zbiórki, przelewy, transporty, przyjmowanie ukraińskich rodzin. Pomagamy Ukraińcom i nadal będziemy to robić, a tym razem, chcemy podkreślić ważność takiej zaangażowanej postawy, jako społeczność Runmageddonu, która zawsze pomaga sobie na trasie. Dlatego, jeśli planujecie w tym roku pobiec na naszej trasie, to kupcie pakiety dziś (2 marca 2022 - przyp.), a Wasze pieniądze trafią do dzielnych Ukraińców - przekazał nam organizator.

Chcąc pomóc Ukraińcom można 2 marca 2022 roku do godziny 23.59 zakupić pakiet startowy na jeden z wybranych eventów we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Trójmieście, Krakowie, na Śląsku i w górach. Zakupu można dokonać na oficjalnej stronie tych popularnych zawodów.

Biegi przeszkodowe Runmageddon wiosna-lato 2022