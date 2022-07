Runmageddon Gdańsk 2022. Pierwszy weekend września dla dzieci, młodzieży i całych rodzin OPRAC.: Rafał Rusiecki

Popularny cykl biegów przeszkodowych Runmageddon w 2022 roku po raz drugi zawita do Trójmiasta. W czerwcu sportowcy amatorzy wybrali się do Gdyni, a na początku września czeka ich wyzwanie w Gdańsku. Nadchodzące wydarzenie kierowane jest głównie do rodzin.