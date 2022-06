Runmageddon Gdynia 2022 z frekwencją na 7500 uczestników. Program popularnego biegu przeszkodowego w parku Kolibki 11-12.06.2022

Runmageddon Gdynia 11-12.06.2022

Przeszkody to coś, co zawsze rozpala wyobraźnię śmiałków startujących w Runmageddonie. To miejsca, w których trzeba udowodnić swoją kondycję, siłę rąk, nóg, ale także wykazać się kreatywnością. W tym roku wśród przeszkód będzie można zobaczyć i "poczuć": Lodową, a dokładnie jej lodowatą wodę; Porodówkę i ocierającą ciało gumę opon; zgrzyt uchwytów słynnych konstrukcji Runmageddonu: multirigu, Zemsty Pszczelarza; Ścianki w morzu z ich wyrazistym, słonym smakiem morskiej wody; Piasek jaki wdzierać się będzie przy czołganiu pod zasiekami. Dzieci będą miały okazję bawić się pokonując doły wykopane na plaży, nici pajęczyny o zgrabnej nazwie "Wdowa", zasieki, pętlę z workiem, czy dywan z opon. Zespoły rodzinne otrzymają także iście przygodowe zadanie, które polegać będzie wspólnym pokonywaniu przeszkód zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

– Zapowiada się piękny i pełen endorfin, adrenaliny weekend. W naszym wydarzeniu potwierdziło swój start już 7500 uczestników, co oznacza, że wracamy do formy sprzed pandemii. Polacy chcą startować w Runmageddonie i to nas cieszy. Nasze eventy robimy dla ludzi, którzy marzą o przygodzie, dobrej zabawie, a także sportowej rywalizacji. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, dlatego zapraszamy i do zobaczenia w Parku Kolibki w weekend - mówi Maciej Baranowski, dyrektor wydarzenia.