Runmageddon Solo. Nowe wyzwanie dla aktywnych przebywających w domach. Rywalizacja skrojona na miarę aktualnej sytuacji w Polsce

Runmageddończycy muszą cierpliwie czekać na możliwość pokazania swojej formy na wymagających trasach. Co najmniej do jesieni (Runmageddon Trójmiasto zaplanowano w dniach 12-13.09.2020), ponieważ dopiero o tej porze powinny być rozegrane kolejne zawody spod znaku Runmageddonu. Do wszystkich aktywnych osób kierowane jest nowe wyzwanie, które można zrealizować w domu. To Runmageddon Solo.

Dla dorosłych dedykowane są dwa dystanse: intro (3 km i 15 przeszkód) lub rekrut (6 km, 30 przeszkód). Każdy, kto szuka ciekawego wyzwania może wybrać odpowiedni dla siebie dystans i wymyślić przeszkody, które w ramach niego pokona.

- Zważywszy na aktualnie obowiązujące rządowe obostrzenia, przeszkody należy wykonać w obrębię własnego domostwa lub też zamiennie, do dystansu biegowego dołączyć ćwiczenia typu „padnij powstań” - informuje Karina Cywińska z Runmageddonu.

Dla dzieci organizatorzy przygotowali wyzwanie Kids. Ich zadaniem jest przebiegnięcie jednego kilometra i pokonanie 10 przeszkód lub też wykonanie 10 serii z 20 powtórzeniami wybranych ćwiczeń. Za swój wysiłek otrzymają medal i bandanę.