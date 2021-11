Rusza akcja „Charytatywna choinka Dziennika Bałtyckiego”. Pomóż nam wesprzeć pomorskie hospicja dla nieuleczalnie chorych dzieci

Okres świąt Bożego Narodzenia to nie tylko czas przygotowywania wymyślnych potraw, pakowania prezentów oraz strojenia choinki. To przede wszystkim moment, w którym dzielimy się dobrocią. Dlatego kolejny raz kilka tygodni przed Wigilią Bożego Narodzenia ruszamy z akcją charytatywną, która pomoże zebrać środki finansowe dla dwóch hospicjów znajdujących się w Gdańsku i w Gdyni. To one opiekują się najmłodszymi pacjentami.

Z jakimi potrzebami mierzą się dziecięce hospicja?

W Gdyni działa Hospicjum św. Wawrzyńca, które prowadzi Hospicjum Dziecięce Bursztynowa Przystań. Aktualnie opiekuje się prawie 50 młodymi pacjentami, którzy są w wieku od dwóch tygodni do 25 lat: