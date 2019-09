Rusza głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego. Potrwa dwa tygodnie

Kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok to 18 543 609 zł. Głosowanie potrwa dwa tygodnie. Jest to, jak podają miejscy urzędnicy, suma kwoty podstawowej, która wynosi 18 mln zł oraz kwoty środków, które nie zostały rozdysponowane w części dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku, w sumie 543 609 zł.

W tegorocznych przygotowaniach do kolejnej edycji BO pojawiło się kilka istotnych zmian. - Jedną z nich jest zniesienie granicy wieku, co oznacza, że każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska mógł złożyć swoją propozycję. Kolejną - wystarczył tylko jeden podpis poparcia mieszkańca pod składanym projektem - podają urzędnicy. Od tej edycji była też możliwość zgłaszania projektów do realizacji na terenach, które nie należą do Gminy Miasta Gdańska. To ukłon przede wszystkim w stronę mieszkańców tych dzielnic, w których większość terenów należy np. do spółdzielni mieszkaniowych. Pojawiał się tam bowiem problem ze znalezieniem terenu, który można by zagospodarować na skwer, plac zabaw, itp. Czy te nowości przełożą się na dobrą frekwencję w głosowaniu? Na razie jest rekordowa liczba zgłoszonych projektów. Aż 331 projektów przeszło pozytywną weryfikację, z czego 28 to projekty ogólnomiejskie.

- Cieszy coraz większe zainteresowanie gdańszczanek i gdańszczan tą formą współdecydowania o miejskich wydatkach. Wzrastająca liczba zgłaszanych projektów wskazuje z jednej strony, że mieszkańcy coraz chętniej chcą „brać sprawy w swoje ręce”, a z drugiej strony - daje głosującym większą możliwość wyboru spośród coraz bardziej zróżnicowanych i konkurencyjnych projektów - ocenia Maciej Kukla, Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w gdańskim magistracie, który przygotowuje i nadzoruje kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną za pomocą strony www.gdansk.pl. 9 września zostanie tam uruchomiony specjalny formularz, który będzie działał do północy 23 września. Wyniki miasto ogłosi zaś do 30 września. Weryfikacja mieszkańców odbywa się poprzez sprawdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku, wpisanie do stałego rejestru wyborców lub posiadanie Karty Mieszkańca. Na projekty dzielnicowe można będzie przydzielić, w dowolnej konfiguracji, 5 punktów, na projekt ogólnomiejski 1 punkt. Warto zapoznać się ze szczegółami przed poniedziałkiem, aby głos był ważny.

Zdaniem naszych Czytelników, wiedza o BO nie jest - niestety - powszechna. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, które na co dzień nie korzystają z internetu w takim zakresie jak osoby młode. - Władze (Gdańska) każą tylko w kółko sprawdzać wszystko w internecie. A jak ktoś ma 70 lat i nie ma komputera, to co? - pytała pani Danuta (dane do wiad red.) z ulicy Kamieńskiego na Suchaninie. - W dzielnicy powinna być też porządna papierowa akcja informacyjna o budżecie. Dwa lata temu BO zakończył się skandalem. Przez wadliwy system informatyczny jaki dostarczyła prywatna spółka nie uwzględnionych została blisko 1/4 głosów.

