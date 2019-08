Rusza wielka modernizacja gmachu Dworca Głównego PKP w Gdańsku. Potrwa ponad dwa lata i pochłonie blisko 100 mln zł

Wykonawcą remontu budynku Dworca Głównego będzie firma Mostostal Warszawa. Wartość kontraktu to dokładnie 99,6 mln zł, co sprawia że będzie to największa tego typu inwestycja w kraju w ciągu najbliższych czterech lat.

Z 70 mld zł Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. na Pomorze trafi aż 10 proc. tej kwoty, czyli 7 mld. Do końca 2021 roku ten budynek będzie spełniał wszystkie wymagania, które cechują nowoczesne dworce - podkreślał na konferencji w gmachu dworca minister Andrzej Adamczyk

KPK to także m.in. nowa infrastruktura szlaków kolejowych. Już w nowym, wrześniowym rozkładzie jazdy pojawią się pociągi, które dzięki tym inwestycjom, przejadą trasę z Gdańska do Warszawy w 2,5 godziny - dodawał.

– Modernizacja zabytkowego dworca Gdańsk Główny – najbardziej rozpoznawalnego dworca kolejowego w Polsce – to kwintesencja wielkich, kolejowych remontów, a takim jest np. modernizacja linii kolejowej 201 w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Dzięki tym pracom będzie można zmodernizować także lokalne linie, m.in. na trasach Kościerzyna – Somonino i Somonino – Kartuzy. To udowadnia, że wizja rozwoju, którą przedstawiliśmy, zamienia się w konkretne i już realizowane inwestycje. Ich efekty są oczywiste, ale zawsze warto je przypominać: to przede wszystkim większy komfort podróżnych, ale i konkurencyjność gospodarki. Nowoczesna i rozbudowana infrastruktura transportowa to przecież jej fundament – dodawał Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.