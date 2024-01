Ruszają castingi do wyborów najpiękniejszej mieszkanki Pomorza. Zobacz Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 w sukniach ślubnych!

ZOSTAŃ MISS WOJ. POMORSKIEGO 2024!

Ruszają castingi do wyborów najpiękniejszej mieszkanki Pomorskiego w ramach Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss! Zgłoszenia można już wysyłać na stronie https://misspomorskiego.pl. Polska Miss to ogólnopolski konkurs piękności z wyjątkową oprawą artystyczną i wartościowymi nagrodami. Organizowany przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynku, przy współudziale najlepszych partnerów, fotografów oraz kreatorów mody.

Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła…

Najpiękniejszą nastolatką 2023 roku została Nikola Gradowska. Ma 18 lat i pochodzi z małej miejscowości Starowa Góra (woj. Łódzkie). Na co dzień uczęszcza do 5 klasy technikum o profilu kosmetologii w Łodzi. W przyszłości chciałaby zostać doktorem nauk medycznych, specjalistą kosmetologiem. Jej pasje to sport, taniec i podróże. Od najmłodszych lat interesuje się modelingiem.

Polska Miss Nastolatek zdobyła nagrody o wartości ponad 30 000 złotych, w tym nagrodę główną w kwocie 10 000 zł!

Przez uzyskaniem tytułu Polska Miss Nastolatek Nikola regularnie odwiedzała schronisko dla zwierząt przekazując najpotrzebniejsze rzeczy. Zimą uczestniczyła w akcji wydawania ciepłych posiłków potrzebującym.

Jako Polska Miss Nastolatek chciałaby wykorzystać swoje zasięgi do organizacji rożnego rodzaju zbiórek charytatywnych, które wspierają potrzebujących. Chciałaby również wspierać młode kobiety, aby wychodziły ze swojej strefy komfortu i zawalczyły o swoje marzenia.