Ruszasz na wyprawę? Oto, co będzie ci potrzebne. Poradnik podróżnika

Wycieczka w góry to nie problem. Ważne, żeby spakować się z głową. Nikt nie chciałby nosić zbędnych kilogramów podczas górskiej wędrówki. Co należy ze sobą zabrać? O czym nie warto zapomnieć? A czego lepiej nie pakować? Stworzyliśmy poradnik, który ułatwi ci przygotowanie się do długiego spaceru po górach.

- Pierwsza ważna, ale często pomijana sprawa to ubezpieczanie. W naszych górach wszelkie akcje służb typu GOPR są bezpłatne, ale już po drugiej stronie granicy, na Słowacji, za akcję ratunkową z użyciem śmigłowca zapłacisz grube tysiące – informuje Krzysztof Modzelewski, doradca klienta w sklepie Polar Sport w Gdyni.

Odpowiedni plecak

Najważniejszy jest plecak. Będzie towarzyszem w trakcie całej podróży, w dodatku musi zmieścić wszystkie potrzebne rzeczy. Nie może być zatem zbyt ciężki, bo po kilku godzinach zabraknie nam siły, żeby dalej z nim spacerować. Tak naprawdę im będzie mniejszy (lżejszy), tym lepszy. Ważne, żeby posiadał wentylowany pas biodrowy oraz anatomicznie wyprofilowane pasy nośne. Ponadto, zastosowana płynna regulacja paska piersiowego w łatwy sposób umożliwia właściwe dopasowanie.

Butelka na wodę

Co pakujemy do środka? Przede wszystkim butelkę na wodę, najlepiej z filtrem. Przyda się, bo na trasie będziecie mogli uzupełniać zapasy chociażby ze źródełka. Dzięki temu, nie będziecie musieli od razu nosić kilka litrów. Jeśli płyny to i prowiant. Batony proteinowe, kanapki czy owoc zawsze mogą się przydać. Nigdy nie wiemy, kiedy dopadnie nas głód, szczególnie przy takim wysiłku.

Apteczka

Kolejna rzecz to apteczka. Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. W plecaku nie może zabraknąć na nią miejsca. Powinna zawierać m.in. leki przeciwbólowe, płyn do odkażania ran, plastry czy bandaże. Nie zapomnijcie też zabrać ze sobą kremu z filtrem – poparzenia słoneczne na pewno nie umilą wam dalszej wędrówki. Do tego pomadkę lub balsam do ust i okulary przeciwsłoneczne, które będą niezbędne podczas górskiej wędrówki latem.

Odzież ochronna

Bez kurtki przeciwdeszczowej nie wolno się ruszać. Pogoda w górach zmienia się jak w kalejdoskopie, dlatego trzeba być przygotowanym na różne sytuacje. Najlepsza będzie z membraną. Do tego polar lub cienka, lekka bluza. Im wyżej, tym zimniej, dlatego krótki rękawek - nawet latem - może nie wystarczyć. Komfort podróży poprawi również bielizna termoaktywna, która utrzyma optymalną temperaturę ciała i odprowadzi wilgoć.

Nakrycie głowy

Bardzo ważne jest nakrycie głowy, szczególnie w upalne dni, dlatego koniecznie w plecaku musi znaleźć się kapelusz, czapka lub chusta Buff, która będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. Jest wielofunkcyjna, można ją nosić w dowolny sposób, w zależności od potrzeb.

Orientacja w terenie

W obecnych czasach najczęściej trasy, mapy sprawdzamy w telefonie, który automatycznie pokazuje nam, w którą stronę mamy się wybrać. Po paru dniach może się jednak okazać że nic już nie działa, ani telefon, ani powerbank lub nie ma zasięgu, dlatego pamiętaj, że zwykłej, papierowej mapy nic nie zastąpi. Kompas jest mały, ale może okazać się bardzo potrzebny, dlatego można śmiało wrzucić go do plecaka. Niezbędna może okazać się także latarka, który po zmierzchu oświetli wam drogę.

Dodatkowe przedmioty

Do plecaka warto wrzucić jeszcze powerbanka, który przyda się przy rozładowanym telefonie oraz nóż czy scyzoryk, których możemy potrzebować w różnych sytuacjach. Idealnym rozwiązaniem na długie, górskie wędrówki będzie zabranie ze sobą kijków do nordic walking. Ułatwiają one odpychanie, i dodatkowo pozwalają ćwiczyć górne partie ciała. Z kolei końcówka kijków zapewnia lepszą przyczepność.

- Ważny drobiazg, środki przeciw kleszczom, komarom i innym insektom. Idąc w nieznane weź również gotówkę, nie wszędzie zapłacisz kartą – dodaje Krzysztof.

Wycieczka z noclegiem

Jeśli planujecie wyprawę w góry dłuższą, niż jeden dzień to przede wszystkim trzeba zaplanować nocleg. Jeśli w schronisku – należy zamówić z wyprzedzeniem. Jeśli jednak wybieracie opcję spania w namiocie to należy pamiętać o kilku kwestiach.

- Podróżując samochodem można wziąć duży, wygodny namiot z różnymi przedsionkami. W przypadku, gdy przemieszczasz się na nogach, zakup super lekki namiot o porządnych parametrach. Takiego nie znajdziesz w tanich marketach – wyjaśnia Krzysztof ze sklepu Polar Sport w Gdyni.

Wybierając się na wycieczkę z noclegiem, duże znaczenie ma waga plecaka, dlatego najlepiej zabrać ze sobą odpowiednie jedzenie.

- W dobie kosmicznych wynalazków weź ze sobą żywność liofilizowaną. Zajmuje mało miejsca, jest bardzo lekka i naprawdę zjadliwa Piszę „kosmicznych”, gdyż wiele dzisiejszych rozwiązań było użytych w pierwszej kolejności w kosmosie, później w armii, skąd trafiło do szerszego grona odbiorców. Jedzenie trzeba gdzieś ugotować, czymś i w czymś zjeść – opowiada Krzysztof - Dzisiaj na rynku turystycznym, czyli w porządnych sklepach jak Polar Sport, można kupić lekkie i wydajne maszynki do gotowania. Nie spożywamy już posiłków w niezdrowych, aluminiowych naczyniach. Specjalne super lekkie zestawy garnków, menażek i kubków warto mieć w plecaku. Do tego niezbędnik, takie jak nóż, łyżka i widelec w jednym.

Ostatnie rzeczy to śpiwór i karimata lub mata samopompująca. W zimnych klimatach najlepiej sprawdzi się śpiwór wykonany z naturalnego puchu, ponieważ jest najcieplejszy, ale także najmniejszy po zwinięciu. W wilgotnym klimacie najlepiej zda egzamin śpiwór ze sztucznym wypełnieniem, który po ewentualnym zmoknięciu, nie traci swoich właściwości.

- Gdy masz już śpiwór, trzeba się jeszcze na czymś położyć. Najprostsze są zwykłe karimaty, ale lepiej sprawdzają się tzw. maty samopompujące, które dostępne są w różnych grubościach. Są lekkie i wygodne w użytkowaniu – dodaje na koniec Krzysztof Modzelewski.