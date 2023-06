Ruszył 11. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE w Gdańsku Andrzej Kowalski

Trwa właśnie 11. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2023. Wydarzenie to ma miejsce w Muzeum II Wojny Światowej, a jego temat przewodni to "Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej". Do MIIWŚ z tej okazji przybyli wiodący eksperci zajmujący się gospodarką, biznesem czy też nauką.