Ruszył Festiwal Kultur "Okno na świat". Pierwszego dnia w Centrum św. Jana wystąpiła Lesja i zespół Ikenga Drummers [zdjęcia]

Idea festiwalu pojawiła się razem z dyrektorem Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Larrym Okey Ugwu, a pierwsza odsłona nastąpiła we wrześniu 2005 r „Okno na Świat” to miejsce spotkań artystów różnych kultur z trójmiejską publicznością, festiwal międzynarodowych fuzji, którego naczelnym celem jest promowanie tolerancji, szacunku i zainteresowania „innością”, otwartości na to, co dla odległe i czasami niezrozumiałe.