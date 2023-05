Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku. Trwa również nabór uzupełniający do przedszkoli

Od 15 maja 2023 roku można rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku

Uczniowie z Gdańska mogą już wziąć udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Od 15 maja będzie można zgłosić swoją kandydaturę do nieograniczonej liczby placówek samorządowych. Zapisy trwają za pośrednictwem strony internetowej. Trwa również nabór uzupełniający do przedszkoli.

W tym roku uczniowie biorący udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych mogą składać wnioski do nieograniczonej liczby placówek. Tak właśnie zadecydował Pomorski Kurator Oświaty. Rozwiązanie to ma ułatwić komplementowanie liczby uczniów przez szkoły.

Nabór do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku

Od 15 maja ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku. Uczniowie mogą składać wnioski do samorządowych placówek na terenie miasta, lub w jego pobliżu. Na stronie https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat należy się zarejestrować, by drogą elektroniczną złożyć odpowiednie dokumenty. Na stronie Przewdonika po szkołach średnich na rok szkolny 2023/2024można znaleźć informacje dotyczące szkół znajdujących się na terenie Gdańska.

Szkoły ponadpodstawowe w Gdańsku

W dniach 20-26 lipca zostanie utworzona możliwość składania potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. Wszyscy wstępnie przyjęci do danej placówki mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonych dniach do godziny 15:00.

Ostateczna lista osób przyjętych zostanie podana do informacji 27 lipca.

W Gdańsku trwa również nabór uzupełniający do przedszkoli i zerówek w szkołach podstawowych. O 15 maja rodzice mogą zgłosić kandydatury na stronie internetowej. W placówkach jest 1000 wolnych miejsc. Możliwość składania wniosków trwa od 15 do 19 maja 2023 roku do godziny 16:00. W dniu 31 maja zostanie przedstawiona lista dzieci, które zostały przyjęte. CZYTAJ TEŻ: Pomorze. Oto najlepsze licea i technika w regionie. Ogłoszono wyniki Rankingu Perspektyw 2023

