Ruszyło się z Kartuską! Przetarg został ogłoszony. Pytanie, ilu będzie chętnych i ile będą chcieli za rozbudowę ulicy

Planuje się, że realizacja inwestycji będzie realizowana etapowo: etap I - odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów (na który właśnie ogłoszono przetarg), etap II - odcinek od ul. Nowatorów do granicy miasta wraz ze skrzyżowaniem z drogą lokalną na granicy miasta i rozbudową drogi na terenie gminy Żukowo.

Ul. Kartuska jest przedłużeniem trasy W-Z w Gdańsku i stanowi przebieg drogi krajowej nr 7. Stanowi ważny szlak komunikacyjny zapewniający połączenia regionalne oraz ponadregionalne. Cały projekt rozbudowy tej drogi - na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska - zakłada budowę drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym dwupasowym

W ramach całej zaplanowanej na tej ulicy inwestycji, rozbudowane bądź zbudowane zostaną też skrzyżowania ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi. Chodzi o skrzyżowanie z ul. Nową Inżynierską (wraz z budową dróg serwisowych zapewniających obsługę komunikacyjną terenów przylegających do ul. Kartuskiej), skrzyżowanie z ul. Nowatorów oraz skrzyżowanie z ul. Nową Stokłosy i skrzyżowanie z ul. Bysewską.

- Zaplanowano także rozbudowę skrzyżowania ul. Kartuskiej znajdującego się na granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo (w kolejnym etapie). Roboty w tym przypadku będą prowadzone także poza terenem Gdańska - na terenie gminy Żukowo

- podają drogowcy.

W ramach inwestycji zbudowane zostaną też chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Powstaną zatoki autobusowe w miejscu planowanych przystanków komunikacji zbiorowej, zjazdy, oświetlenie drogowe i system sterowania ruchem.

To kolejna ważna arteria w Gdańsku, którą czeka modernizacja. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na modernizację kolejnego fragmentu ul. Chłopskiej, tym razem na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Obrońców Wybrzeża - jezdni w kierunku centrum Gdańska. Zgodnie z planem, prace potrwają do końca czerwca br.