Ruszyły rozmowy z potencjalnymi operatorami nowego systemu rowerowego na Pomorzu. Wśród nich m.in. Freebike czy Blinkee

Karolina Misztal

Jak informowali w niedawnej rozmowie z nami wiceprezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu, do tzw. dialogu technicznego ws. reaktywacji roweru metropolitalnego na Pomorzu, zgłosiło się kilkanaście podmiotów. Właśnie rozpoczęła się seria spotkań z tymi firmami. Część z nich to doświadczeni operatorzy tego typu systemów, ale są też takie dla których byłby to zupełnie nowy rodzaj działalności.