Ryanair ogłosił nowe połączenie z gdańskiego lotniska. Od czerwca 2020 polecimy do miasta Kalamata w Grecji

- Cieszymy się z ogłoszenia kolejnej nowej trasy Gdańsk–Kalamata. Loty będą realizowane w środy i soboty w ścisłym sezonie letnim. Pierwszy lot planowany jest 3 czerwca, a ostatni 30 września 2020 roku – mówi Olga Pawlonka z Ryanaira.

Kalamata to greckie miasto położone na południowo-zachodnim wybrzeżu półwyspu Peloponez. Zamieszkuje je ponad 50 tys. mieszkańców. Kalamata to morski port handlowy i rybacki, ma stałe połączenia promowe z Atenami i Kretą.

Z okazji ogłoszenia nowej trasy Ryanair wprowadził specjalną ofertę na loty z Polski już od 65 zł. Promocją objęte są podróże zaplanowane do końca stycznia 2020. Rezerwacji lotów można dokonać tylko do czwartku 17 października do północy przez stronę ryanair.com.

Przypominamy też, że wczoraj władze gdańskiego lotniska podpisały wartą 255 mln zł umowę na rozbudowę terminalu pasażerskiego T2. Statystyki portu za III kwartał pokazują też, że już niemal na 100 proc. przekroczona zostanie kolejna okrągła bariera obsługi 5 mln pasażerów.