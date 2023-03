Rynek nieruchomości w Polsce 2023. Czy ceny mieszkań spadają? Kto może sobie pozwolić na kupno nieruchomości? Ceny mieszkań na rynku 2023

Rynek nieruchomości 2023

Kto kupuje mieszkania w 2023 roku?

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym 2023

Między innymi dlatego, że jeden z warszawskich deweloperów wprowadził do sprzedaży ponad 330 mieszkań ze średnią ceną ok. 24 tys. zł za m kw., a więc znacznie powyżej średniej w tym mieście, która wynosiła w lutym niespełna 14 tys. zł. Na rynku pojawiła się także pula mieszkań ze średnią ceną blisko 17,5 tys. zł za metr

Ceny mieszkań na rynku wtórnym 2023

Porównano również ceny z lutego tego roku do cen z lutego 2022. Największą zmianę zarejestrowano we Wrocławiu, gdzie w 2022 roku 40% mieszkań kosztowało więcej niż 10 tys. zł za m kw. W tym roku jest to już 57%