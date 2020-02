Rynek Oruński i Plac Wałowy w Gdańsku zostaną zrewitalizowane. Wkrótce ogłoszą przetargi na projekty ich zagospodarowania

Program Rewitalizacji przewiduje m.in. metamorfozę Rynku Oruńskiego, który znajduje się pomiędzy ul. Trakt Św. Wojciecha a zabudową wzdłuż ul. Gościnnej do ul. Dworcowej. Projekt uwzględni zagospodarowanie Rynku Oruńskiego wraz z przyległymi skwerami, układem drogowym i infrastrukturą techniczną. Oprócz wymiany nawierzchni jezdni i chodników, projektant zaprojektuje fontannę, miejsca do odpoczynku z ławkami, stojakami na rowery i oświetleniem. Ponadto przewidziano odtworzenie w nawierzchni rynku śladów torów tramwajowych, ustawienie zabytkowego wagonu tramwajowego i dostosowanie rynku do potrzeb lokalnych imprez sezonowych. Dokumentacja projektowa, która ma uwzględnić także montaż monitoringu ma powstać w 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Dzięki adaptacji budynku, będzie można w nim prowadzić zajęcia edukacyjne czy porady psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Zadanie uwzględniać będzie m.in. osuszenie fundamentów i ścian zewnętrznych budynku, podłączenie budynku do sieci CO, wyposażenie budynku w windę i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek zostanie docieplony. Wymieniony zostanie dach obiektu. Wewnątrz obiektu położone zostaną nowe posadzki. W zakresie inwestycji jest także montaż nowych okien i drzwi. Podobnie jak w przypadku budynku dawnego Ratusza, wymienione zostaną także instalacje wewnętrzne, m.in. : elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna i teletechniczna.

Realizacja obejmie także zagospodarowanie terenu przy obiekcie. Tereny zielone wokół budynku zostaną zagospodarowane, by służyć rekreacji. W ramach inwestycji zostanie wykonana altana sceniczna i rekreacyjna. Wokół budynku zostaną ustawione ławki i stojaki na rowery. Wokół budynku pojawi się także oświetlenie i monitoring. Prace mają potrwać 10 miesięcy od daty podpisania umowy.