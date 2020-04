Rząd ma złagodzić część ograniczeń obowiązujących z powodu epidemii koronawirusa. Wkrótce będzie można iść do parku, lasu czy na plażę?

- Państwo musi ruszyć do przodu, abyśmy mieli środki, by leczyć ludzi na różne choroby w perspektywie roku lub dwóch. Musimy powoli, w sposób bezpieczny wracać do nowej rzeczywistości, ale też musimy zachować środki ostrożności, które pozwolą ograniczyć transmisję wirusa – mówił na tej samej konferencji 9.04.2020 r. minister zdrowia, Łukasz Szumowski.