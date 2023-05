Rząd przekaże województwu pomorskiemu ponad 300 mln zł na wkłady własne do projektów europejskich

Do 2027 roku z budżetu państwa trafi na Pomorze dodatkowe 301,4 mln zł, o czym poinformował 8 maja 2023 w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięć z finansowaniem europejskim. Rządowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 obejmuje 126,9 mln zł na uzupełnienie do środków pozyskiwanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 174,5 mln zł – do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

- Ta perspektywa jest rekordowa – mówił wiceminister Marcin Horała. - Środki wymagają jednak wkładu własnego, stąd decyzja rządu by przekazać dodatkowe pieniądze z budżetu państwa na wkład własny. Na Pomorze wpłynie ekstra ponad 300 mln złotych dla podmiotów, które będą chciały korzystać z funduszy europejskich” – deklarował.