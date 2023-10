"Rzeczpospolita sopocka". Felieton Wojciecha Wężyka

Co by nie mówić o błędach i wypaczeniach szlacheckiej złotej wolności, która skończyła się przecież katastrofą, to ten sposób radzenia sobie z utrzymaniem ciągłości władzy w sytuacjach nadzwyczajnych, był przez wieki bardzo skutecznym rozwiązaniem. Przypomniało mi się ono w związku z bezkrólewiem, które dotknęło ostatnio Sopot, gdy nasz lokalny Henryk Walezy, czmychnął mimo podpisanych z mieszkańcami paktów, wprawdzie nie do Paryża, lecz do Warszawy. Zostawiwszy na pamiątkę pogrążonemu w rozpaczy nadmorskiemu dominium pukle świeżo ściętych włosów.

Na marginesie – muszę przyznać, że chociaż zdolność Jacka Karnowskiego do przyciągania uwagi jest imponująca, to trudno nie żenować się faktem, że media gromadnie uczestniczą w publicznym skracaniu loków odchodzącego prezydenta. A takie wydarzenie odbyło się w murach Opery Leśnej, która nawet w dobie słabych festiwali zasługuje na ambitniejsze widowiska. Ale cóż, to są uroki tzw. post-polityki, w której „mężów stanu” kreują wydarzenia o charakterze kosmetyczno-pięlęgnacyjnym, a nie prawdziwe zmagania.