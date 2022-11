Rzeszów na weekend. TOP 30 atrakcji dla dorosłych i dzieci. Czym jest Luftmaszyna, gdzie zobaczyć Ośle Uszy, co robić, gdy pada deszcz?

Co warto zobaczyć w Rzeszowie? Mamy dla Was aż 30 propozycji

Rzeszów na weekend: miasto pełne atrakcji

Rzeszów to idealne miasto na weekend: nie jest przesadnie rozległy (zajmuje obszar ok. 4 razy mniejszy od Warszawy), za to nie brak w nim ciekawych miejsc, fascynujących atrakcji, malowniczych tras spacerowych i pomysłów na wycieczki.

Wiele atrakcji znajduje się w centrum miasta, blisko głównych ulic i deptaków, dzięki czemu Rzeszów dobrze nadaje się do zwiedzania pieszo.

Jeśli zastanawiacie się, co warto zobaczyć w Rzeszowie w weekend, zebraliśmy dla Was aż 30 propozycji miejsc do odwiedzenia, tras spacerowych i atrakcji, z których warto skorzystać, zwiedzając stolicę Podkarpacia.

Nasze propozycje uwzględniają atrakcje dla dzieci i pomysły na rozrywkę, gdy akurat pada deszcz.

Rzeszów – mapa

