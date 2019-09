Są już szczepienia przeciw grypie. Kto powinien się zaszczepić?

W Polsce pojawiły się wreszcie szczepionki przeciw grypie. Czekaliśmy na nie nieco dłużej niż zwykle, jednak każdy zainteresowany z pewnością zdąży zabezpieczyć się przed sezonem grypowym.

Szczepionki na grypę później niż zwykle Szczepionki na grypę zazwyczaj są dostępne w przychodniach i aptekach już w połowie sierpnia. Zwykle do tego czasu naukowcy mają wytypowane sterotypy wirusa, które będą groźne w aktualnym sezonie grypowym. Tym razem, jednak szczepionki trafiły do hurtowni późno, a dokładniej dopiero w drugiej połowie września.

- Opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw grypie nie dotyczą jedynie naszego kraju. Co roku pod koniec lutego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydaje zalecenia dotyczące składu antygenowego szczepionek przeciw grypie na nadchodzący sezon epidemiczny. W tym roku, proces ten, ze względu na potrzebę dokładniejszej analizy szczepów wirusa A/H3N2, wydłużył się o miesiąc, powodując opóźnienia w procesach produkcyjnych - poinformowali w komunikacie specjaliści z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Ostatni sezon grypowy był wyjątkowy, zwłaszcza w przypadku powszechniejszych infekcji wirusem A/H1N1. Do 22 lipca w całym kraju na grypę zmarło 150 osób. To o 103 osoby więcej w porównaniu z analogicznymi okresem w ubiegłym roku. Obecnie jesteśmy przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grypowego, jednak przychodnie już odnotowują większą liczbę przyjęć z powodu infekcji górnych dróg oddechowych. Okres zachorowań na grypę trwa zwykle od grudnia do marca. Pamiętajmy, że po wakcynacji nasz organizm potrzebuje około 2 - 3 tygodni, aby nabyć odporność, dlatego tak ważny jest odpowiedni czas zaszczepienia. Im szybciej się zaszczepimy tym lepiej, natomiast sezon szczepień przeciwko grypie zakończy się w okolicach połowy grudnia.

Szczepionki na grypę - komu rekomendowane? Szczepienia przeciwko grypie są rekomendowane zwłaszcza dzieciom powyżej 6 miesiąca życia i osobom w wieku senioralnym. To właśnie te grupy pacjentów gorzej znoszą przebieg infekcji i są szczególnie narażone na powikłania. Nawet 90 proc. przypadków śmierci z powodu powikłań pogrypowych dotyczy osób w wieku podeszłym. Szczepić się jednak powinny również inne grupy pacjentów, między innymi kobiety w ciąży, u których proces ten można przeprowadzić w dowolnym trymestrze.

- U kobiet w ciąży zachorowanie na grypę może wiązać się ze skutkami wykraczającymi daleko poza skutki infekcji wirusowej, powodując także ryzyko dla nienarodzonego dziecka. 55 proc. powikłań grypy występuje u kobiet w drugim lub trzecim trymestrze ciąży i są to najczęściej zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa u matki, zwiększone ryzyko poronienia, porodu przedwczesnego, obumarcia wewnątrzmacicznego płodu, zaburzenia rytmu serca u płodu, zwiększone ryzyko rozwiązania ciąży cięciem cesarskim - twierdzi dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. I dodaje: -Dodatkowo szczepienie przeciw grypie kobiety w ciąży chroni również jej nienarodzone dziecko, nawet do 6 miesiąca już po jego urodzeniu. Natomiast w tym roku dla dzieci w wieku od 2 do 18 roku życia zostanie wprowadzona nowa, donosowa szczepionka.

Szczepionki na grypę. Jak ją zdobyć? Każdy, kto chce się zaszczepić przeciwko grypie, powinien udać się do swojego lekarza rodzinnego. Szczepienie ma charakter odpłatny, a ceny szczepionek wahają się od 30 do 60 zł. Natomiast w Gdańsku od kilkunastu lat jest prowadzony także program darmowych szczepień.

- Realizowany nieprzerwanie od 2006 roku program miejski profilaktyki grypy obejmujący szczepienia przeciwko grypie pod hasłem „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia!” skierowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gdańska w wieku 65 lat i więcej, w szczególności o obniżonej odporności, chorujących przewlekle - powiedziała Izabela Chorzelska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. usług społecznych. I dodała - W sezonie 2018/2019 zakontraktowane przez miasto szczepienia zostały wykorzystane w stu procentach: zaszczepiono 3868 gdańszczanek i gdańszczan. Na początku września odbyła się Debata Ekspertów Flu Forum, podczas której specjaliści zastanawiali się, jak poprawić sytuację wyszczepialności społeczeństwa. Naukowcy i lekarze byli zgodni, iż należy zrobić wszystko, aby poszerzyć dostępność. Jednym z pomysłów jest umożliwienie szczepień w aptekach, a takie zapisy mają znaleźć się w przygotowywanej ustawie o zawodzie farmaceuty.

- Szczepienia w aptekach pozwalają odciążyć system opieki zdrowotnej, ułatwiają dostęp do szczepień i przyczyniają się do podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie, który w naszym kraju jest zastraszająco niski. Zdecydowanie więc powinniśmy korzystać ze standardów europejskich w tym zakresie, tym bardziej, że ten trend został już potwierdzony w Dokumencie Polityki Lekowej na lata 2018-2022, zapowiadając wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce - podkreśla prof. dr hab. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Naukowcy podczas konferencji podpisali specjalny Manifestu Ekspertów Unii Europejskiej na rzecz upowszechniania szczepień przeciw grypie. Każdy może wesprzeć tę inicjatywę.