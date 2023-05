Są nowe zarzuty dla ojczyma i matki Kamilka. Prokuratura oskarża ojczyma dziecka o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

Matka Kamilka z poważnym zarzutem. O co oskarża ją prokuratura?

Co Dawid B. zrobił Kamilkowi?

Sprawą śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy zajmuje się Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Do tego zadania wyznaczono trzech doświadczonych prokuratorów, w tym śledczego specjalizującego się w sprawach pozakarnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

- Ojczymowi chłopca Dawidowi B. zarzucono zabójstwo chłopca ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez m.in. polewanie go wrzącą wodą, uderzanie prysznicem i pięściami po ciele, rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy. Skutkiem działań podejrzanego było spowodowanie u 8-letniego chłopca ciężkich obrażeń ciała, które po pozostawieniu go w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia, bez udzielenia pomocy, doprowadziły do jego śmierci – powiedziała rzeczniczka prokuratury w Gdańsku.

Jak zaznaczyła, zarzuty śledczych obejmują również trwające od listopada 2020 roku do 3 kwietnia 2023 roku znęcanie się psychiczne i fizyczne ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim pasierbem poprzez m.in. bicie go rękoma po całym ciele, rzucanie o podłogę i meble, kopanie po ciele i głowie, przypalanie papierosami, skutkujące szeregiem obrażeń ciała doznanych przez dziecko.