Sąd Najwyższy negatywnie rozpatrzył skargę kasacyjną "Wojtka z Zanzibaru". Kiedy przedsiębiorca stawi się w areszcie?

"Wojtek z Zanzibaru" z problemami. Skarga kasacyjna trafiła do Sądu Najwyższego

Pili Pili Club i Pili Pili Fly to spółki z siedzibą w Gdańsku. Ich właściciel, znany szerzej jako "Wojtek z Zanzibaru", prowadził swoje działalności na egzotycznej wyspie. W 2019 roku został skazany przez gdański sąd na dwa lata i dwa miesiące pozbawienia wolności w związku m.in. z popełnionym przez niego oszustwem. To nie był koniec problemów przedsiębiorcy.

Prowadzący pod marką Pili Pili biuro podróży i sieć usług hotelowych na Zanzibarze, od połowy 2021 roku był sporze z marszałkiem woj. pomorskiego, dotyczącym braku wpisu do ewidencji firm, prowadzących działalność turystyczną. 23 lutego 2022 r. przedsiębiorca ogłosił zawieszenie wykupionych u niego od 26 lutego wczasów na Zanzibarze i prośbę o przeniesienie rezerwacji na terminy od 5 czerwca. To spotkało się z niezadowoleniem kolejnych klientów, którzy poczuli się oszukani. Zaczęli zgłaszać poszczególne sprawy do prokuratury.