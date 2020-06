„Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga zamiast być atrakcją, staje się problemem. Lista pięciu najbardziej niedocenianych zabytków Polski

– To jest obraz, który porusza do żywego, więc trochę szkoda, że tak mało osób ogląda go na żywo. W 2018 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Dawnej przyciągnęło tylko 35 tys. zwiedzających. To raptem kilkanaście osób na godzinę. Inne gdańskie muzea przyciągnęły znacznie większą liczbę zwiedzających.