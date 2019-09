Sala gimnastyczna w Szkole Metropolitalnej oddana do użytku [zdjęcia]

300 tys. uczniów z Pomorza zaczęło dzisiaj wakacje

Kiedy zaczynają się wakacje 2019? To pytanie w ostatnim czasie padało z ust uczniów bardzo często. To już dziś! Zakończenie roku 2018/2019 w środę 19 czerwca. Uczniowie dziś odebrali świadectwa szkolne i rozpoczęli upragnione wakacje. W województwie pomorskim to niemal 300 tys. ...