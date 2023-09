Salmonella w mięsie w jednym z popularnych marketów. Sanepid wycofuje partię mięsa wołowego mielonego. Nie wolno go jeść! Piotr Niemkiewicz

Uwaga! W mięsie mielonym wołowym inspektorzy sanepidu znaleźli bakterie Salmonella spp. Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne, by nie spożywać tego produktu. Partia mięsa, która trafiła do sklepów sieci Lidl, została wycofana. Mięsa nie wolno spożywać, ostrzegają inspektorzy, bo wiąże się to z ryzykiem zatrucia pokarmowego!