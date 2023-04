Sam poprosił policjantkę w Gdańsku o mandat. Zamiast tego wylądował w więzieniu

Zalotny żart zamienił się w rok pozbawienia wolności

W piątek około godziny 12:00 policjantki ruchu drogowego zatrzymały pojazd do kontroli na ul. Okopowej. Najpierw wylegitymowały kierującego samochód marki Daihatsu ze względu na popełnione wykroczenie - brak włączonych świateł. Potem do głosu doszedł pasażer.

- Może pani mi wystawi mandat? - miał zapytać z uśmiechem pasażer daihatsu.

Policjantki postanowiły wylegitymować także wyrywnego pasażera. Po sprawdzeniu jego danych w bazie okazało się, że było to warte zachodu - 51-latek był poszukiwany przez sąd nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Do odbycia miał karę rocznego pozbawienia wolności za przestępstwo kradzieży z włamaniem.

