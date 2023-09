Samochód oklejony wulgarnymi, pełnymi nienawiści hasłami, a przy nim Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej

- Drzwi od samochodu się otworzyły, a pani Pomaska była bardzo uśmiechnięta, na przywitanie pocałowali się w policzek. Nie ma opcji, żeby pani poseł nie widziała tego napisu, ponieważ szła od tyłu pojazdu. Jestem przekonany, że wiedziała do czyjego samochodu szła, potwierdza to ich czułe przywitanie - mówi nam autor zdjęcia, który chciał pozostać anonimowy.

Michał Urbaniak z Konfederacji podkreśla, że nie wszyscy potrafią pokazywać swoje poglądy polityczne w sposób "nieuwłaczający godności człowieka cywilizowanego". Sam niejednokrotnie spotkał się z wyzwiskami i uważa, że nie da rady uchronić od tego debaty publicznej.

- Działacze totalnej opozycji słyną z wulgarnego języka. Warto zauważyć, że jednym z haseł demonstracji sprzed kilku lat było hasło o szybkim oddaleniu się w formie bardzo nieparlamentarnej i ci ludzie to wspierali - mówi Michał Urbaniak, poseł na Sejm RP z Konfederaci. - PiS zasłużył sobie na to, by odsunąć go od władzy, ale jak widać, niektórzy nie potrafią o tym mówić w sposób nieuwłaczający godności człowieka cywilizowanego. Sam niejednokrotnie spotkałem się z wyzwiskami i podejrzewam, że nie uchronimy od tego debaty publicznej w pełni - dodał poseł.