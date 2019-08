Samorząd Gdańska traci tereny na Westerplatte! Prezydent podpisał specustawę

W piątek rano Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda złożył podpis pod specustawą o Westerplatte.

- Dnia 1 sierpnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - informuje oficjalna strona Prezydenta RP.

To właściwie ostatni akt legislacyjnej drogi tzw. lex Westerplatte. Do końca nadzieję, że Andrzej Duda nie podpisze specustawy, miała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Wysłałam list do pana prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc go o zawetowanie specustawy lub też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego - mówiła prezydent Gdańska w sobotę, 20 lipca, na Westerplatte.