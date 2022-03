Samorządowcy Trójmiasta po wizycie we Lwowie: Wyraźnie poruszeni tym, co zobaczyli i zawiedzeni brakiem działań UE

- Mer Andrij Sadowy mówi, że dziennie potrzebują ok. miliona dolarów na to, żeby wyżywić ludzi, którzy uciekli przed wojną i szukają we Lwowie schronienia – opowiadała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - My, jako ludzie konkretnej pracy, blisko potrzeb mieszkańców, zapytaliśmy, jak możemy pomóc konkretnie. Jedno zdanie zapadło mi bardzo mocno w pamięć: „Ja nie chcę już, żeby mi znów ktoś pomagał na zoomie [komunikator internetowy - red.]. Niech wreszcie tu przyjdzie pomoc europejska, pomoc, która naprawdę jest nam tak bardzo potrzebna” – cytowała słowa szefa samorządu milionowego miasta, w którym przybyło ok ćwierć mln. uchodźców.