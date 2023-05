Samorządowy ruch jak kwiatek do kożucha. „Tak! Dla Polski” Jacka Karnowskiego idzie na marsz Donalda Tuska 4 czerwca

Ruch „Tak! Dla Polski” pójdzie na marsz Donalda Tuska 4 czerwca 2023 r.

Liderzy ruchu samorządowego „Tak Dla Polski”: Jacek Karnowski - prezydent Sopotu, Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, Dorota Zmarzlak - wójt Izabelina, Andrzej Nowakowski - prezydent Płocka i senator Wadim Tyszkiewicz - były prezydent Nowej Soli, w imieniu organizacji wezwali do udziału w marszu 4 czerwca „przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską”, jak cele inicjatywy określił Donald Tusk.

To jedyna deklaracja udziału w marszu spośród ugrupowań krytykujących rząd spoza rozdania parlamentarnego. Powstały 3 lata temu ruch samorządowy „Tak! Dla Polski” chce wejść do parlamentu w nadchodzących wyborach. Ruch zaangażował się w rozmowy o wspólnej liście opozycji, Jacek Karnowski współuczestniczy w pracach nad „blokiem senackim” analogicznym do tego, jaki zapewnił obecnej opozycji kontrolę w tej izbie. Samorządowcy mają silny atut – rozpoznawalność i popularność uczestników ruchu, które mogą dodać decydując punkty procentowe do wyniku wyborczego.