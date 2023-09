Sanah z utworem do filmu „Akademia Pana Kleksa". Zobaczcie teledysk! OPRAC.: Maja Czech

„Jestem Twoją Bajką” to pierwszy utwór promujący film „Akademia Pana Kleksa”. Do piosenki wykonywanej przez Sanah powstał wyjątkowy, baśniowy teledysk, w którym artystka zabiera nas w podróż do najodleglejszych zakamarków naszej pamięci - w świat wyjątkowych, emocjonalnych przeżyć. Film „Akademia Pana Kleksa” na ekrany kin trafi 5 stycznia.