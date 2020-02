„Savoir- vivre w pojazdach komunikacji miejskiej, czyli dobre obyczaje w podróży”. ZTM wydało poradnik

Pojazdami komunikacji miejskiej najczęściej przemieszczamy się w towarzystwie nieznanych nam osób. By takie podróże przebiegały w kulturalnej i jak najprzyjemniejszej atmosferze, każdy ze współpasażerów powinien zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół niego. Dlatego opracowaliśmy zbiór podstawowych zasad - mówi Sebastian Zomkowski, dyrektor ZTM.